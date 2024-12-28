Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'da Kritik Sahte İçki Operasyonu

Samsun'un Alaçam ilçesinde, sahte içki üretimi ve tüketiminin önüne geçmek amacıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ile mücadele kapsamında belirledikleri adreslere baskın yaptı. Operasyon sonucunda toplam 50 litre etil alkol, 52 litre sahte içki, 8 alkol kiti, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 tüfek kartuşu, 3 bıçak ve 149 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin isimleri Ö.P, S.Ç ve M.C. olarak belirlendi. Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 50 litre etil alkol, 52 litre sahte içki, 8 alkol kiti, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 tüfek kartuşu, 3 amaç dışı bıçak ve 149 tabanca mermisi ele geçirdi.