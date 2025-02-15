Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Sahte İçki İmalatı Operasyonu

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında şüphelendikleri bir kişiyi takip etmeye başladı.

İş Yerinde Yapılan Aramada Ele Geçirilenler

Takip edilen şahsın girdiği kumaş döşeme dükkanında sahte içki üretildiğini belirleyen güvenlik güçleri, hemen bir operasyon gerçekleştirdi. İş yerinde yapılan aramalarda:

122 şişe sahte içki,

1 kilogram karbon granül,

İçki aroması,

1 gram sentetik uyuşturucu,

2 gram esrar,

Sahte içki yapımında kullanılan malzemeler

ele geçirildi. Bu kapsamda S.A. (22), M.C.E. (29), Y.Ö. (21), O.C. (25) ve S.A. (38) yaşlarındaki şahıslar gözaltına alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde iş yerinde sahte içki imal edilmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 122 şişe sahte içki, 1 kilogram karbon granül, içki aroması, 1 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.