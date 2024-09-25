Samsun'da Sahte İçki Üretimi: Bir Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Sahte İçki Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir binanın bodrum katında sahte içki üreten bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 53 yaşındaki M.U. hakkında gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçti.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyonda, şüphelinin elinde bulundurduğu 80 litre etil alkol, 14 litre sahte içki ve 34 adet alkollü içki kiti ele geçirildi. Elde edilen bu malzemeler, sahte içki üretiminin boyutlarını gözler önüne serdi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan M.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sahte içki üretimi ve ticareti ile ilgili yasal süreç başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın bodrum katında sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 80 litre etil alkol, 14 litre sahte içki ile 34 alkollü içki kiti ele geçirildi.