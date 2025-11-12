Samsun'da Sahte Kahve Operasyonu: 1 milyon 200 bin lira Ele Geçirildi

İlkadım'da jandarma baskını

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada bir iş yerinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde sahte kuru kahve ele geçirildi.

Ekipler, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın işyerinde sahte kuru kahve bulundurduğu bilgisine ulaştı ve belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan sahte kuru kahveler ele geçirilirken, olayla ilgili olarak adli işlemlere başlandı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, BİR İŞYERİNDE YAKLAŞIK 1 MİLYON 200 BİN LİRA DEĞERİNDE SAHTE KURU KAHVE ELE GEÇİRİLDİ.