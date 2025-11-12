Samsun'da Sahte Kahve Operasyonu: 1 milyon 200 bin lira Ele Geçirildi

Samsun İlkadım'da jandarma ekipleri, bir iş yerinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde sahte kuru kahve ele geçirdi; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:34
İlkadım'da jandarma baskını

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada bir iş yerinde yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde sahte kuru kahve ele geçirildi.

Ekipler, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın işyerinde sahte kuru kahve bulundurduğu bilgisine ulaştı ve belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan sahte kuru kahveler ele geçirilirken, olayla ilgili olarak adli işlemlere başlandı.

