Samsun'da Sahte Kiralık Ev İlanı ile Dolandırıcılık Operasyonu

Samsun'da Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Operasyonu

Samsun'da, sahte kiralık ev ilanı vererek dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların internet üzerindeki üyelik hesaplarının ele geçirilip, sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Olayla ilgili olarak D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş. (24) adlı şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Aramalarda Ele Geçirilen Malzemeler

İkametlerde yapılan arama sonucu, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 6 cep telefonu, 1 tablet ve 11 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, polis bağlantılarını tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Dolandırıcılık Kurbanları ve Toplam Tutar

Şüphelilerin, Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri gibi farklı şehirlerde 20 kişiyi sahte ilanlarla yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.