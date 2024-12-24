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Samsun'da Sahte Plaka Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 23:18
Samsun'da Sahte Plaka Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Sahte Plaka Operasyonu Düzenlendi

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen sahte plaka operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sahte plaka basan ve Avrupa Press Plaka (APP) ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Operasyon kapsamında, Tekkeköy'de tespit edilen adrese baskın düzenleyen ekipler, basılı 4 APP araç plakası ele geçirdi. Yapılan soruşturma neticesinde, resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla E.Ö. (31) ve S.A. (23) isimli zanlılar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu operasyon, sahte plaka ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde düzenlenen sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına...

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde düzenlenen sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Tekkeköy'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, basılı 4 APP araç plakası ele geçirdi.

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