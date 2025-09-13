Samsun'da Sahte Zayıflama ve Protein Tozu İmalathanesine Operasyon

Samsun İlkadım'da sahte zayıflama ve protein tozu üreten E.Y (27) gözaltına alındı; 259 kg sahte gıda takviyesi ve ekipman ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:35
İlkadım'da ele geçirilenler ve soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde E.Y'ye (27) ait olduğu belirlenen sahte zayıflama ve protein tozu imalathanesine operasyon düzenledi.

İmalathanede yapılan aramalarda 162 kilogramı plastik bidonlarda, bir kısmı 28 şişede olmak üzere toplam 259 kilogram sahte gıda takviyesi ile birlikte 2 şişe kapaklama makinesi, 1530 şişe kapağı, 1000 alüminyum folyo, 980 boş plastik şişe, 138 gümrük kaçağı termos ve 87 gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.

İncelemede, zanlının orijinal kutu temin ederek bunların içerisine sağlıksız koşullarda üretilmiş sahte gıda takviyesi doldurduğu ve piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı.

