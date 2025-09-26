Samsun'da Salatalık Serasında 15 Kök Kenevir: Şüpheli Y.A. Gözaltında

Samsun'un Çarşamba ilçesinde salatalık serasında 15 kök kenevir yetiştirdiği belirlenen Y.A. gözaltına alındı; evinde esrar, kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:07
Samsun'da Salatalık Serasında Kenevir Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, salatalık serasında kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli hakkında düzenlenen operasyonda gözaltı yapıldı. Olayla ilgili soruşturmayı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı yürüttü.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilenler

Ekiplerin serada yaptığı aramada 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Zanlının ikametinde yapılan aramada ise 27 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu ve bir ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Y.A. (36) isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

