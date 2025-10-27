Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs

Samsun Büyükşehir'in SATUS projesi ilk etabında Çarşamba ve Terme'ye 7 yeni otobüs hizmete alındı; entegrasyon, erişilebilirlik ve ücretsiz aktarma hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 20:14
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs

Samsun Toplu Ulaşım Sistemi (SATUS) Projesi'nin İlk Etabı Başladı

Çarşamba ve Terme'ye 7 yeni otobüs hizmete alındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede entegre bir toplu taşıma ağı oluşturmayı hedefleyen Samsun Toplu Ulaşım Sistemi (SATUS) Projesi resmen başlatıldı. Projenin ilk etabında Çarşamba ve Terme ilçelerinde kullanılacak 7 yeni otobüs için SATUS 1. Etap Doğu İlçeleri-Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Hizmete Alım Töreni düzenlendi.

Törende, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'un bahçesinde yeni otobüslerin temsili anahtarı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teslim edildi.

Halit Doğan, yaptığı konuşmada SATUS'un bir ihtiyaçtan doğduğunu belirterek vatandaşların daha konforlu, ekonomik ve erişilebilir ulaşım hizmetine kavuşacağını vurguladı. Doğan, şoförlerin gelir yetersizliği nedeniyle araç yenileyemediklerini ve bunun yolcuların toplu taşımayı tercih etmemesine yol açtığını belirtti.

Bu sorunu çözmek amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Doğan, hem yolcu hem şoför görüşlerine dayanan analizlerle otobüs ve taşımacılık tipinin belirlendiğini açıkladı.

Doğan ayrıca kent merkezindeki hizmet kalitesinin ilçelere de taşınacağını belirterek, 65 yaş üstünün desteklenmesinin Büyükşehir tarafından sağlanacağını ve bir saat içinde aktarmalardan ücret alınmayarak Samsun içindeki seyahatlerin devam ettirileceğini ifade etti. Çarşamba ve Terme'den sonra Salıpazarı hattı ve diğer ilçelerde de modernizasyonun sürdürüleceğini kaydetti.

Doğan, yeni sistemle entegrasyon örneği vererek, Terme'den SAMULAŞ kartı okutan bir yolcunun Samsun merkezde bir saat içindeki aktarmalarda ücretsiz şekilde seyahatine devam edebileceğini söyledi. Bu düzenlemenin şoför esnafına aylık ilave bir ödeme getireceğini de belirtti. Doğan, hedeflerinin engelli erişimine uygun, bebek arabasıyla rahat binilebilen ve bagaj konulabilecek bir toplu taşıma standartı olduğunu vurguladı.

Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Nemrutlu ise akademinin desteği ve sahadan elde edilen verilerle kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Nemrutlu, elde edilen bulguların teknik uzmanlar, işletmeci temsilcileri ve kullanıcıların katılımıyla oluşturulan ortak akıl platformunda değerlendirildiğini; filo tasarım kriterlerinden gelir paylaşım mekanizmasına, dijital izleme altyapısından erişilebilirlik standartlarına kadar sistemin bütün usullerinin yeniden tasarlandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler yeni otobüsleri inceledi. Tören, SATUS projesinin ilk uygulama adımı olarak kent ve ilçe ulaşımında entegrasyon ve erişilebilirlik hedeflerinin somutlaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince, 17 ilçede entegre toplu taşıma ağı oluşturmayı hedefleyen "Samsun...

Samsun Büyükşehir Belediyesince, 17 ilçede entegre toplu taşıma ağı oluşturmayı hedefleyen "Samsun Toplu Ulaşım Sistemi (SATUS) Projesi" başlatıldı. Projenin ilk etabında Çarşamba ve Terme ilçelerinde kullanılacak 7 yeni otobüs için "SATUS 1. Etap Doğu İlçeleri-Çarşamba Özel Halk Otobüsleri Hizmete Alım Töreni" düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, programda konuşma yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince, 17 ilçede entegre toplu taşıma ağı oluşturmayı hedefleyen "Samsun...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek: Sessiz Eylemler 30. Günde
2
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs
3
Kahramanmaraş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı
4
Hatay Dörtyol'da Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Gazetesi Dağıtımı
5
Starmer Türkiye'de: Eurofighter Typhoon'ları Mürted'te İnceledi
6
Alper Gezeravcı Bakü'de Gençlerle Buluştu: Türkiye'nin İlk Astronotu Deneyimlerini Paylaştı
7
TRT'nin tabii platformu yeni sezonunu tanıttı

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri