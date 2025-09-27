Samsun'da Şehit Babasının Aracı Kundaklandı

Samsun'un Salıpazarı'nda şehit Mesut Yılmaz'ın babasına ait park halindeki araç kundaklanarak yanıp kullanılamaz hale geldi; jandarma soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:41
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'a ait aracın park halindeyken kundaklanması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olayın Detayları

Olay, Fındıklı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Park halinde bulunan hafif ticari araçta çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araç kullanılmaz hale geldi.

İnceleme ve Soruşturma

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ön incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şehit babasının aracı, kundaklama sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi.

