Samsun'da Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Adı Yeni Trafik Amirliği Binasında Yaşatılacak

Samsun'un Havza ilçesinde, şehit polis memuru Orhan Mutlu‘nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının inşaatı başladı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser İsmail Baltacı ile birlikte Samsun-Ankara kara yolunun Yenice mevkisinde inşaat halindeki yeni binada incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayvat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un Karadeniz Bölgesi’nin metropol şehri, Havza ilçesinin ise Samsun ve Karadeniz'in giriş kapısı olduğunu belirtti. Günde yaklaşık 20 bin aracın Samsun-Ankara kara yolundan geçtiğini vurgulayan Ayvat, bölgenin trafik güvenliği açısından önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Mevcut Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin yaklaşık 35 yıllık bir bina olduğuna dikkat çeken Ayvat, yeni binanın 22 dekar alanda inşa edilerek 2025 yaz aylarında faaliyete geçeceğini açıkladı.

Yeni tesisin, ülkenin en modern bölge trafik denetleme istasyonlarından biri olacağını belirten Ayvat, "Burası son derece teknolojik, içinde ofis, sosyal, eğitim ve yaşam alanları bulunan, aynı zamanda uygulama noktası olan bir tesis olacak. Şehit Orhan Mutlu’nun ismi bu binada yaşatılacak." şeklinde konuştu.

Kaymakam Ayvat, projeye destek veren aşırı milletvekillerine ve Valisi Sayın Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının inşaatına başlandı. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat (ortada), Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser İsmail Baltacı ile Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde inşaatına başlanan yeni Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasındaki çalışmalarda incelemelerde bulundu.

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının inşaatına başlandı. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat (ortada), Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser İsmail Baltacı ile Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde inşaatına başlanan yeni Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasındaki çalışmalarda incelemelerde bulundu.