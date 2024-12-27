DOLAR
35,26 -0,28%
EURO
36,75 0,06%
ALTIN
2.981,04 -0,11%
BITCOIN
3.398.178,86 -0,82%

Samsun'da Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Adı Yeni Trafik Amirliği Binasında Yaşatılacak

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis Orhan Mutlu'nun ismi verilecek trafik amirliği binasının inşaatına başlandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:36
Samsun'da Şehit Polis Orhan Mutlu'nun Adı Yeni Trafik Amirliği Binasında Yaşatılacak

Samsun'un Havza ilçesinde, şehit polis memuru Orhan Mutlu‘nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının inşaatı başladı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser İsmail Baltacı ile birlikte Samsun-Ankara kara yolunun Yenice mevkisinde inşaat halindeki yeni binada incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayvat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un Karadeniz Bölgesi’nin metropol şehri, Havza ilçesinin ise Samsun ve Karadeniz'in giriş kapısı olduğunu belirtti. Günde yaklaşık 20 bin aracın Samsun-Ankara kara yolundan geçtiğini vurgulayan Ayvat, bölgenin trafik güvenliği açısından önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Mevcut Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin yaklaşık 35 yıllık bir bina olduğuna dikkat çeken Ayvat, yeni binanın 22 dekar alanda inşa edilerek 2025 yaz aylarında faaliyete geçeceğini açıkladı.

Yeni tesisin, ülkenin en modern bölge trafik denetleme istasyonlarından biri olacağını belirten Ayvat, "Burası son derece teknolojik, içinde ofis, sosyal, eğitim ve yaşam alanları bulunan, aynı zamanda uygulama noktası olan bir tesis olacak. Şehit Orhan Mutlu’nun ismi bu binada yaşatılacak." şeklinde konuştu.

Kaymakam Ayvat, projeye destek veren aşırı milletvekillerine ve Valisi Sayın Orhan Tavlı'ya teşekkür etti.

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik...

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının inşaatına başlandı. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat (ortada), Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser İsmail Baltacı ile Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde inşaatına başlanan yeni Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasındaki çalışmalarda incelemelerde bulundu.

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik...

Samsun'un Havza ilçesinde şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun adının verileceği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının inşaatına başlandı. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat (ortada), Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Başkomiser İsmail Baltacı ile Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde inşaatına başlanan yeni Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasındaki çalışmalarda incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsviçre, Dijital Dünyada Çocukların Korunması İçin Ebeveynlere Sorumluluk Yüklüyor
2
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi Ziyarete Açıldı
3
Kerküklü Müzisyen Erol Hayri: Terör Tehdidini Türkiye'de Aşan Bir Hikaye
4
Yeni Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı: Memurlar ve Engellilere Önemli Düzenlemeler Getirildi
5
Suriye Devriminin Sembolleri: 'Doktor Kaçtı' Duvar Yazısıyla Hikaye Tamamlandı
6
Adana'da İki Hastaneden Eşya Çalan Zanlı Tutuklandı
7
Mesleki Eğitimde Öğrencilere Yeni Fırsatlar: Bölge Okullarına Geçiş İmkanı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor