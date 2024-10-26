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Samsun'da Şehit Sözleşmeli Er Kander Babür Defnedildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan er Kander Babür, Samsun'da gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:13
Samsun'da Şehit Sözleşmeli Er Kander Babür Defnedildi

Sözleşmeli Er Kander Babür'ün Cenazesi Samsun'da Defnedildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve burada şehit olan sözleşmeli er Kander Babür, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Naaşı Samsun'a Getirildi

Şırnak'taki cenaze töreninin ardından, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na ulaştırılan şehit Babür'ün naaşı, burada düzenlenen tören sonrasında Terme Merkez Pazar Camisi'ne taşındı.

İkindi Namazının Ardından Toprağa Verildi

Camide kılınan ikindi namazının ardından, Babür'ün cenazesi, Köybucağı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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