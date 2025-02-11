Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Skandalı: 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu bu önemli operasyonu gerçekleştirdi.

Gözaltına Alınan Zanlılar ve Ele Geçirilen Silahlar

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin İ.S.Y. (52), G.Y. (24), H.T. (74) ve H.İ.Ş. (42) olduğu belirlendi. Ekipler, zanlıların Tekkeköy ilçesindeki adreslerinde gerçekleştirdikleri aramada, toplamda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 568 tabanca fişeği ve 51 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için jandarma komutanlığına sevk edildi.

Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 568 tabanca fişeği ve 51 av tüfeği fişeği ele geçirildi.