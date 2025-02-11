DOLAR
36,05 -0,09%
EURO
37,22 -0,25%
ALTIN
3.365,59 -0,17%
BITCOIN
3.531.702,95 -0,61%

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:20
Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Skandalı: 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu bu önemli operasyonu gerçekleştirdi.

Gözaltına Alınan Zanlılar ve Ele Geçirilen Silahlar

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin İ.S.Y. (52), G.Y. (24), H.T. (74) ve H.İ.Ş. (42) olduğu belirlendi. Ekipler, zanlıların Tekkeköy ilçesindeki adreslerinde gerçekleştirdikleri aramada, toplamda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 568 tabanca fişeği ve 51 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için jandarma komutanlığına sevk edildi.

Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 5...

Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 568 tabanca fişeği ve 51 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Toprak Kayması Sonrası Kapanan Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
2
Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Mersin'de Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Başladı
4
Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
5
Rusya, Donetsk'te Yasenevoye Yerleşimini Ele Geçirdi
6
Gökçeada'da Belgesiz Otellere Mühürleme Cezası
7
TCG Salihreis Fırkateyni, NATO Deniz Muhafızı Harekatı 2025-1'e Katıldı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!