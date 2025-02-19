Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi

Samsun'un Bafra ilçesi, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadelede önemli bir gelişmeye sahne oldu. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylı Aramalar Yapıldı

Jandarma ekipleri, silah kaçakçılığına ve narkotik suçlara yönelik olarak Şeyhulaş Mahallesi'nde Y.A. (68) ve Düzköy Mahallesi'nde A.G.A. (36) şahıslarının ikametlerinde detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda, 3 gram kokain, 39 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

Gözaltında İşlemler Devam Ediyor

Operasyon sonucunda gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma birimlerine götürülerek gerekli işlemlere tabi tutuldu. Bafra'da yürütülen bu operasyondaki gelişmelerin takipçisi olunacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.