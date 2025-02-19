Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen silah ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:19
Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi

Samsun'un Bafra ilçesi, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadelede önemli bir gelişmeye sahne oldu. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylı Aramalar Yapıldı

Jandarma ekipleri, silah kaçakçılığına ve narkotik suçlara yönelik olarak Şeyhulaş Mahallesi'nde Y.A. (68) ve Düzköy Mahallesi'nde A.G.A. (36) şahıslarının ikametlerinde detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda, 3 gram kokain, 39 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

Gözaltında İşlemler Devam Ediyor

Operasyon sonucunda gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma birimlerine götürülerek gerekli işlemlere tabi tutuldu. Bafra'da yürütülen bu operasyondaki gelişmelerin takipçisi olunacak.

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına...

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına...

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
2
Refahiye'de Eğitime Kar Engeli: 20 Şubat'ta Okullar Tatil
3
Şiddet ve İstismar: Çocukların Korunması İçin Yeni Tedbirler Gündemde
4
Semerkand'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Başladı
5
Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
6
Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Beykoz'da Haraç İsteyen 10 Zanlı Tutuklandı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!