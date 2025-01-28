Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay, Toybelen Mahallesi'nde bulunan bir kamyon garajında gerçekleşti. Halit S. (59), Osman T. (45) ve Suat T. (73) arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Halit S. tabancayla Osman T. ve Suat T'yi vurdu. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Suat T.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay sonrasında kaçan Halit S., polis ekipleri tarafından Atakum ilçesinde yakalandı. Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.