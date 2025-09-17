Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında

Samsun İlkadım'da aileler arasındaki tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:23
İlkadım'da aileler arası tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Alınan bilgiye göre, dün gece Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde, daha önce nişanlanan ve ayrılan bir çiftin aileleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan Emre D. (38), yanında bulunan tüfek ile Cemal S. (58), Eyüp S. (38) ve Hamza S. (40)'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği üç kişi hafif yaralandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Emre D. ile kavgaya karışan Ömer Faruk D. (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

