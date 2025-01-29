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Samsun'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Yaralı, Zanlı Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki silahlı kavgada baba ve oğlu yaralanırken, zanlı Halit S. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:31
Samsun'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Yaralı, Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Silahlı Kavga

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Toybelen Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada eski ortağı ile oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, yaralanan kişiler Suat T. (73) ve oğlu Osman T. (45) hastanede tedavi altına alındı.

Zanlı Tutuklandı

Baba ve oğlunu silahla yaralayan Halit S. (59) ise, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu tarafından gözaltına alındı ve adli işlemlerinin sona ermesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayın detaylarına göre, 28 Ocak tarihinde Osman T. ile Suat T. arasında çıkan tartışma sonrası Halit S., tabancayla baba ve oğlu yaraladı. Olayın ardından kaçan zanlı, Atakum ilçesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralıların tedavisinin devam ettiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Suat T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay...

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay...

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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