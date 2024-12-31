Samsun'da Silahlı Yaralama Olayında 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Silahlı Yaralama Şüphelileri Gözaltında

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın yaşandığı Yenimahalle Mahallesi'nde detaylı bir inceleme başlattı.

Olayın Gelişimi

Dün A.K. (20) isimli şahsın silahla yaralanması sonrası yapılan çalışmalar sonucunda O.Y. (23) isimli zanlının olayın faali olduğu belirlendi. Yapılan operasyon neticesinde O.Y. ve yanında bulunan E.A. ve A.O. gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda ayrıca, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Olayın, iki ay önce yaşanan bir alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışmanın husumete dönüşmesi sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.