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Samsun'da Sivil Anayasa Yolculuğu Buluşmaları Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen Anayasa Buluşmaları'nda eski başdenetçi Malkoç yeni anayasa ihtiyacına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 20:15
Samsun'da Sivil Anayasa Yolculuğu Buluşmaları Gerçekleştirildi

Samsun'da 'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi' Yapıldı

Samsun'da, 'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları' programa yoğun ilgi gösterildi. Etkinlikte, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Samsun Şubesi tarafından Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde önemli tartışmalar gerçekleştirildi.

Şeref Malkoç'tan Önemli Vurgular

Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin anayasayla tanışıklığının 1876 yılına dayandığını belirtti. Yeni bir anayasa yapılması gerektiğini savunan Malkoç, "Köklü bir anayasal geçmişimiz var ama sihirli değnek gibi görmüşüz anayasaları, dokunacak, her sorunu çözecek" dedi.

1876'da Birinci Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte anayasanın yürürlüğe girdiğini hatırlatan Malkoç, bunun, Avrupa devletlerinin Osmanlı üzerindeki baskısını azaltması hedefiyle yapıldığını vurguladı. "Ama bu hedefler gerçekleşmedi," şeklinde konuştu.

Malkoç, 1982 Anayasası'nın 43 yıl önceki bir darbe sonrası yapıldığını belirterek, "Anayasa tarihimizde en uzun süre yürürlükte kalan bu metin, sürekli eleştiriliyor. 1876'dan beri anayasa konuşuyoruz ve hukukun toplumun ilerlemesinde belirleyici bir rolü olduğunu düşünüyoruz," dedi.

Hasan Oymak'tan Eleştiriler

HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak ise 1982 Anayasası'nın acı bir hikaye olduğunu ifade ederek, "Bu anayasa, 1987'de daha 5 yaşında iken değiştirilme talebinde bulunulmuştur," dedi. Oymak, pek çok yapılan değişikliğin yetersiz kaldığını belirtip yeni bir anayasa oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Oymak, "Anayasa'mız 23 seferde tam 184 kez değişmiş olmasına rağmen, bu değişiklikler mevcut sorunları çözmede yetersiz kalmıştır. Artık, zamanın ruhuna uygun ve demokratik bir anayasa yapılması elzemdir," diye ekledi.

Katılımcılar ve Destekçiler

Programa; Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anayasa buluşmaları, yeni anayasa taleplerinin duyurulması açısından önemli bir platform sağladı.

Samsun'da, "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" programı yapıldı....

Samsun'da, "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" programı yapıldı. Programa kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri katıldı.

Samsun'da, "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" programı yapıldı....

Samsun'da, "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" programı yapıldı. Programa kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri katıldı.

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