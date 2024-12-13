Samsun'da Sobalı Evler İçin Doğal Gaz Dönüşümü Başladı

Samsun'da Hava Kalitesini Artıran Doğal Gaz Dönüşümü

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında, şehirdeki 198 sobalı evde doğal gaz dönüşümü gerçekleştirilmiştir.

Proje, hava kalitesinin artırılması amacıyla sobalı evlerin dönüşümünü hedef almaktadır. Bu kapsamda, ücretsiz doğal gaz sistemi kurularak, ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve çevreye katkı sağlanması hedefleniyor. Proje çerçevesinde, toplam 250 konutun daha doğal gaz dönüşüm işlemlerinin yapılacağı bildirilmektedir.

Vali ve Başkan Aileleri Ziyaret Etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, doğalgaz dönüşüm süreçleri tamamlanan aileleri ziyaret ederek desteklerini sundular. Başkan Doğan, belediyenin insan odaklı yaklaşımıyla bu tür projeleri sürdürdüğünü belirtti.

Başkan Doğan, 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projemiz' ile hanelerin doğal gaz sistemlerine kavuştuğunu vurguladı ve hane gelir durumuna göre evlerin belirlenmesi ile pilot mahallelerin hava kirliliği yoğunluğuna göre seçildiğini belirtti.

Ayrıca, kömür yardımı alarak ısınma ihtiyacını gideren 198 ailenin kömür çilesinden kurtulup temiz yakıtla tanıştığını ifade eden Doğan, '250 evin daha dönüşümünün gerçekleşmesi planlanıyor' açıklamasında bulundu. Doğan, İlkadım ilçesinin projede pilot bölge olarak seçildiğini ve uygulanan dönüşümle hava kalitesinde iyileşme sağlandığını dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında kentteki 198 evde doğal gaz dönüşümü tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında kentteki 198 evde doğal gaz dönüşümü tamamlandı.