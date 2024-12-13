DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,67 -0,07%
ALTIN
2.986,76 0,75%
BITCOIN
3.505.866,88 -0,54%

Samsun'da Sobalı Evler İçin Doğal Gaz Dönüşümü Başladı

Samsun'da 198 evde doğal gaz dönüşümü tamamlandı; 250 konut daha dönüşüme girecek.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:16
Samsun'da Sobalı Evler İçin Doğal Gaz Dönüşümü Başladı

Samsun'da Hava Kalitesini Artıran Doğal Gaz Dönüşümü

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında, şehirdeki 198 sobalı evde doğal gaz dönüşümü gerçekleştirilmiştir.

Proje, hava kalitesinin artırılması amacıyla sobalı evlerin dönüşümünü hedef almaktadır. Bu kapsamda, ücretsiz doğal gaz sistemi kurularak, ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve çevreye katkı sağlanması hedefleniyor. Proje çerçevesinde, toplam 250 konutun daha doğal gaz dönüşüm işlemlerinin yapılacağı bildirilmektedir.

Vali ve Başkan Aileleri Ziyaret Etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, doğalgaz dönüşüm süreçleri tamamlanan aileleri ziyaret ederek desteklerini sundular. Başkan Doğan, belediyenin insan odaklı yaklaşımıyla bu tür projeleri sürdürdüğünü belirtti.

Başkan Doğan, 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projemiz' ile hanelerin doğal gaz sistemlerine kavuştuğunu vurguladı ve hane gelir durumuna göre evlerin belirlenmesi ile pilot mahallelerin hava kirliliği yoğunluğuna göre seçildiğini belirtti.

Ayrıca, kömür yardımı alarak ısınma ihtiyacını gideren 198 ailenin kömür çilesinden kurtulup temiz yakıtla tanıştığını ifade eden Doğan, '250 evin daha dönüşümünün gerçekleşmesi planlanıyor' açıklamasında bulundu. Doğan, İlkadım ilçesinin projede pilot bölge olarak seçildiğini ve uygulanan dönüşümle hava kalitesinde iyileşme sağlandığını dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile...

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında kentteki 198 evde doğal gaz dönüşümü tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile...

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliği ile yürütülen 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında kentteki 198 evde doğal gaz dönüşümü tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Sert Uyarı: Borçlarını Ödemeyenler Silkelenecek
2
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti
3
Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede
4
Bakan Göktaş, Macaristan ile Sosyal Hizmetlerde İşbirliğini Görüştü
5
Özbekistan'da 3,7 Milyar Dolar Yatırım ile 18 Elektrik Santrali Devreye Alındı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Küresel Oyunun Önemli Aktörlerinden Biri
7
Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç