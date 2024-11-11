Samsun'da Sosyal Medya Üzerinden Müstehcen İçerik Satan 17 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Müstehcen İçerik Operasyonu

Samsun'da, internet üzerinde çocukların müstehcen görüntülerini satın alan ve satan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 17 zanlı gözaltına alındı.

Detaylı Soruşturma ve Operasyon

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, müstehcen içerikler ile ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu çalışma neticesinde, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Materyaller

Yapılan operasyonda, dijital materyallere de el konularak, çocukların müstehcen görüntülerinin bulunduğu videolar ile ilgili önemli delillere ulaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.