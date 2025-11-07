Samsun'da Stepneye Zulalanan 486 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik köpeğin tepki vermesiyle Havza'da stepneye zulalanmış 486 gram metamfetamin bulundu; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:22
Havza'da düzenlenen operasyonda narkotik ekipleri ve dedektör köpek Tony görev aldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Havza ilçesinde bir araca operasyon düzenledi.

Yapılan durdurma ve arama işlemlerinde araçta bulunan T.Ş. (25), B.Ş. (42) ve G.C. (46) isimli şahıslar kontrol edildi. Narkotik dedektör köpeği Tony'nin tepki vermesi üzerine aracın stepne lastiği bölümü detaylı şekilde arandı.

Aramada, stepne lastiğinin altına zulalanmış vaziyette 486 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak üç şüpheli gözaltına alınarak haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

