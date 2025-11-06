Samsun'da Taksi Şoförü 6 Kişiyi Ustaca Kurtardı

Samsun'da taksi şoförünün soğukkanlı manevrası faciayı önledi

Tekkeköy'de kamyonetin hatalı şerit değişikliği trafik tehlikesi yarattı

Samsun'da, bir kamyonetin aniden ve hatalı şerit değiştirerek en sağ şeritten en sola geçmesi sonucu ticari bir taksi ölümle burun buruna geldi. Olay, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde yaşandı.

Canik ilçesindeki bir AVM'den 5 kişilik aileyi alan taksi sürücüsü, Çarşamba yönüne giderken kamyonetin ani manevrasına maruz kaldı. Sürücü çarpışmayı önlemek için önce yönlendirme yaptı; ardından defalarca el frenini kontrollü şekilde çekip bırakarak aracın savrulmasını, takla atmasını ve bariyerlere çarpmasını engelledi.

Olay anında takside bulunan 5 yolcu ve sürücü, toplam 6 kişi yara almadan kurtuldu. Kazanın giriş anı ile taksi içi ve dışına ait görüntüler araç kameralarına yansıdı.

Taksi şoförü yaşananları anlattı

Taksi şoförü Tolga Erbay, sosyal medyada paylaşılan kısa görüntülerin olayın bütününü yansıtmadığı için yanlış anlaşıldığını belirtti. Erbay, "Çok büyük bir kazanın eşiğinden döndük. Sağ taraftan en sol şeride geçen kamyonet trafiği tehlikeye soktu. Onun yaptığı hata nedeniyle kendimi ve yolcuları korumak istedim. O anda Allah’tan bir soğukkanlılık geldi. Hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz bir olaydı. Araçta olay esnasında 5 yolcu ve ben vardım. Toplam 6 kişiydik. Olay anı sosyal medyada yayıldı ve birçok tepki aldım. Yayılan görüntülerde olayın aslı belli olmuyordu. Ben de araç içi ve dışı görüntüleri paylaşıp, olayın aslının anlaşılmasını istedim. 26 yıllık taksiciyim. Bu zamana kadar dürüst bir şekilde hayatımı kazandım. Videoların tümü meydana çıkınca tepkiler güzelleşti. İnsanlar gerçeği görüp, yorum yaptılar. İlk yayılan video başkası tarafından paylaşılmış ve kazadan kurtulduğumuz belli olmuyordu" dedi.

Erbay, yaşadığı anları, "30 saniye 30 dakika gibi geçti, çok şükür paniğe kapılmadan kazayı önledim" sözleriyle özetledi ve yaşadığı duyguyu paylaştı: "Şu andaki hissimin tarifi yok. Çok mutluyum. Hizmet sektöründeyiz. İnsanların, kendimin hayatını kurtardım. Malıma da zarar gelmedi. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı ama dikkatsiz sürücülerin neden olduğu büyük bir hata da bizim başımıza geldi. Belirli bir hızda giderken birden önünüze araç geliyor. O anlar sanki bir ömür gibi geldi. Bu araca vursam, ölme ihtimalimiz yüksekti. 3 şeritli yolda belirli bir hızla gidiyoruz. Olay anında hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünde geçti. Çok korktum. Çok şükür o korkuyla panik yapmayıp arabayı kontrol altında tuttum. Araç içerisindeki bağırışlar, çocukların sesleri aklıma geliyor. Şu an hayatta olmaktan, yolcuları sorunsuz bir şekilde cenazeye götürdüğüm için mutluyum".

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından hatalı şerit değiştirerek diğer sürücüleri ve yolcuların hayatını tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Olayın tüm ayrıntıları ve araç kamerası görüntüleri, kazanın nasıl önlendiğini gösteren çarpıcı karelerle kayda geçti.

