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Samsun'da Tarihi Kurt Köprü Karla Buluştu: Eşsiz Manzara Havadan Görüntülendi

Samsun'un Kurt Köprü'sü kar yağışı sonrası muhteşem bir görünüme kavuştu. Dronla kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:03
Samsun'da Tarihi Kurt Köprü Karla Buluştu: Eşsiz Manzara Havadan Görüntülendi

Samsun'da Tarihi Kurt Köprü Karla Kaplandı

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerini birbirine bağlayan tarihi Kurt Köprü, karla buluştu. Köprü, dronla kaydedilen görüntülerle izleyenlere eşsiz bir manzara sundu.

Köprünün Tarihi ve Özellikleri

İstavroz Çayı üzerinde bulunan ve 13. veya 14. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Kurt Köprü, Vezirköprü'ye bağlı Tekkekıran köyü ile Havza'ya bağlı Kayabaşı köyü arasında yer almaktadır. Havza ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Bu tarihi köprü, geçmişte Türkler tarafından Altın Yol ve İpek Yolu olarak adlandırılan güzergah üzerinde bulunması ile de dikkat çekmektedir. Ayrıca, köprünün kemerlerinde yer alan odanın dinlenmek ve ibadet etmek için kullanıldığı ifade edilmektedir.

Restorasyon ve Son Durum

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2008 yılında restore edilen Kurt Köprü, o tarihten itibaren araç trafiğine kapatılmıştır. Son olarak bölgede etkili olan kar yağışı, tarihi köprüyü bembeyaz bir örtüyle kaplayarak göz kamaştırıcı bir manzara oluşturdu.

Tarihi köprünün karla buluşması, dronla kaydedilen görüntülerle herkesin beğenisini topladı.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerini birbirine bağlayan tarihi Kurt Köprü'nün karla buluşması...

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerini birbirine bağlayan tarihi Kurt Köprü'nün karla buluşması görüntülendi.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerini birbirine bağlayan tarihi Kurt Köprü'nün karla buluşması...

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerini birbirine bağlayan tarihi Kurt Köprü'nün karla buluşması görüntülendi.

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