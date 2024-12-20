Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Zanlı İntihar Etti

Samsun'da Tartışmanın Sonucu: Kadın Öldürüldü, Zanlı İntihar Etti

Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, Mert Okumuş (24) isimli zanlı, tartıştığı Arzu Açıkgöz (47) isimli kadını silahla öldürdü. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okumuş, Açıkgöz'e tabancayla iki el ateş etti. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından Okumuş, Açıkgöz'ün aracını alarak kaçtı. Polis ekipleri, zanlının aracını takip etmeye başladı. 55 AHB 964 plakalı cip, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir polis aracı ve yedi araca çarparak durabildi.

Kaçan zanlı, bu sırada araç içerisinde tabancayla intihar etti.

Olayla ilgili olarak Açıkgöz ve Okumuş'un cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp morguna sevk edildi. Açıkgöz'ün Atakum ile Ordu'nun Ünye ilçesinde bir güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi.

Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken araçta intihar etti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken araçta intihar etti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.