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Samsun'da Taşkın ve Coğrafi Bilgi Sistemi Eğitimi Başladı

Samsun'da yüksek lisans ve doktora öğrencilerine taşkın ve coğrafi bilgi sistemi eğitimi verilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:28
Samsun'da Taşkın ve Coğrafi Bilgi Sistemi Eğitimi Başladı

Samsun'da Taşkın Araştırmaları Eğitimi

Samsun'da yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenlenen "Taşkın Araştırmalarında Arazi Çalışmaları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri Kullanımı Eğitimi" projesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) başladı. Eğitimler, Doç. Dr. Muhammet Bahadır'ın yürütücülüğünde bir otelde 4 gün sürecek.

Üniversiteler Arası İşbirliği

Bu proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destekleniyor ve OMÜ ile birlikte Samsun, Gümüşhane ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitelerinden 8 akademisyenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Eğitimler, 16 farklı üniversiteden toplam 20 yüksek lisans ve doktora öğrencisi için sunulacak.

Eğitimin İçeriği ve Amaçları

Doç. Dr. Bahadır, yapılan eğitimlerde taşkın bilgi sistemleri, modelleri ve oluşum süreçlerinin öğrencilere aktarılacağını vurguladı. Proje kapsamında Türkiye'nin önemli sorunları arasında yer alan afetler, özellikle de taşkın ve sellerin nedenleri ile bu durumların önlenmesine yönelik stratejiler ele alınacak.

Eğitim Programı

Eğitimin ilk gününde çeşitli sunumlar yapıldı:

  • Doç. Dr. Muhammet Bahadır: "Uygulamalı Jeomorfoloji Yaklaşımıyla Doğal Afet ve İnsan İlişkileri"
  • Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek: "Arazi Kullanımının Taşkın Oluşumuna Etkileri"
  • Prof. Dr. Ali Uzun: "Akarsu Havzası Yönetiminde Arazi Çalışmaları"
  • Doç. Dr. Faruk Aylar: "Arazi Çalışmalarında İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı"
  • Prof. Dr. Emre Özşahin: "Taşkın Araştırmalarında Kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri"

Bahadır, Türkiye'de Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgenin taşkınlarla mücadele ettiğine dikkat çekerek, bilimsel süreçler ve uygulamalar üzerinden daha etkili çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Samsun'da yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik "Taşkın Araştırmalarında Arazi...

Samsun'da yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik "Taşkın Araştırmalarında Arazi Çalışmaları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri Kullanımı Eğitimi" projesi başladı.

Samsun'da yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik "Taşkın Araştırmalarında Arazi...

Samsun'da yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik "Taşkın Araştırmalarında Arazi Çalışmaları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri Kullanımı Eğitimi" projesi başladı.

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