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Samsun'da Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir tavuk kümesinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:30
Samsun'da Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Tavuk Kümesinde Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Alaçam ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tavuk kümesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Ekipler, bir çiftlik evine yaptıkları baskında tavuk kümesinde çöp poşeti içerisinde zulalanmış şekilde toplamda 1 kilo 400 gram esrar buldu. Ekipler, ikamette yaptıkları aramada ayrıca ruhsatsız bir tabanca, kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği ele geçirdi.

Gözaltı Süreci

Yapılan operasyon sonucunda çiftlik sahibi O.A. (57) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde tavuk kümesinde 13 parça halinde 1 kilo 400 gram esrar ile ruhsatsız...

Samsun'un Alaçam ilçesinde tavuk kümesinde 13 parça halinde 1 kilo 400 gram esrar ile ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ve 43 kurusıkı fişeği ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

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