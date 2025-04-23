Samsun'da TCG Fatih Fırkateyni ve TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açıldı

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Samsun'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih Fırkateyni ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 gemisi ziyarete açıldı.

Gemi Ziyareti ve Etkinlikler

TCG Fatih Fırkateyni, Samsun Limanı'nda; TCSG-87 gemisi ise Atakum Tütün İskelesi'nde vatandaşların ziyaretine sunuldu. Ziyaretler sırasında görevli personel, gemiler hakkında detaylı bilgi vererek katılımcılara rehberlik etti.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG Dost Gemisi ile birlikte, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gözetiminde yaklaşık 40 şehit ve gazi çocuğu ile aileleri, gemiyle seyir yaptı. Etkinlik sırasında çocuklar, denizde marşlar söyleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Çocukların Heyecanı

TCSG-87 gemisini anne ve babasıyla ziyaret eden Mina Karaköse, bu deneyimin kendisine çok heyecan verici geldiğini belirtti. “İlk kez bir askeri gemiye biniyorum ve silahlar ilgimi çekti. Geziden mutlu oldum, çok güzeldi. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.”

Ersin Karaköse de, ailesiyle birlikte bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Kızım milli değerlerimizi görsün diye getirdik. O da, biz de mutlu olduk.” dedi.

Gemiyi ziyaret etmek için sırada bekleyen Fatih Baydar ise 5. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için buraya geldik. Bu fırsatı kaçırmak istemedik. Ailecek geldik, eğlenceli geçeceğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih Fırkateyni ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87 ziyarete açıldı.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih Fırkateyni ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87 ziyarete açıldı.