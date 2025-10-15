Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı; senetler, ruhsatsız tabanca, ajandalar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 10:58
Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Ekipler, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmada, İlçeler olan İlkadım ve Çarşambadaki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda aralarında 25 tefecilik karşılığı alınan senet, ruhsatsız tabanca, borçluların listelendiği 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar para ve çeşitli dijital materyallerin bulunduğu deliller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. İlkadım ve Çarşamba...

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 tefecilik karşılığı alınan senet, ruhsatsız tabanca, borçluların listelendiği 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı: Gazze, Ateşkes ve İsrail Eleştirileri
2
Amasya'dan Ardahan'a 'Kitap Köprüsü': Öğrenciler Kitap ve Kırtasiye Bağışladı
3
Ankara OSTİM'de İş Yerinde Yangın Söndürüldü
4
Edirne'de Yapay Zeka ve Geleceğin Eğitimi: 16. Uluslararası Balkan Kongresi Başladı
5
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
6
Türk Teknoloji Şirketleri Dubai GITEX'te İhracat Fırsatlarını Büyütüyor
7
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor