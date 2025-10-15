Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Ekipler, tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmada, İlçeler olan İlkadım ve Çarşambadaki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda aralarında 25 tefecilik karşılığı alınan senet, ruhsatsız tabanca, borçluların listelendiği 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar para ve çeşitli dijital materyallerin bulunduğu deliller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

