Samsun'da Tır Şoförüne Sopalı Saldırı — Atakum Kurupelit'te Kavga

Samsun Atakum Kurupelit'te çıkan tartışma kavgaya dönüşüp, 2 kişi seyir halindeki tır şoförüne sopayla saldırdı; saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:11
Samsun'da Tır Şoförüne Sopalı Saldırı

Samsun’un Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tartışmanın alevlenmesiyle 2 kişi, seyir halindeki tır şoförüne sopayla saldırdı. Saldırı sırasında tır şoförü can güvenliğini sağlamak için araçtan çıkmayarak içeride kendini korumaya çalıştı ve panikle kapıları kilitledi. Şüphelilerin art arda sopayla vurduğu anlar yaşandı.

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek tarafları ayırdı. Vatandaşların çabasıyla kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Yaşanan sopalı saldırı ve panik anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde saldırganların tıra yaklaşarak sopalarla vurduğu ve vatandaşların olayı durdurmak için çaba gösterdiği görülüyor.

