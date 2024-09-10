Samsun'da Toprak Kayması: İki Kişi Kurtarılmayı Bekliyor

Samsun'da Korkutan Olay

Samsun'un Bafra ilçesinde, su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu iki kişi toprak altında kaldı. Olay, Evrenuşağı Mahallesi'ndeki bir fındık tarlasında yaşandı.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Alınan bilgilere göre, su kuyusu açma işine başlayan Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın isimli şahıs, kaynayan toprak nedeniyle bir anda yığının altında kalmış durumda. İhbarın yapılmasının ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

İş Makineleri ile Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekipler, toprak altında kalan iki kişiyi kurtarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Kurtarma çalışmaları kapsamında olay alanındaki toprağın iş makineleri ile dikkatlice boşaltılması hedefleniyor.

Olay tüm yönleriyle takip ediliyor ve kurtarma çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.