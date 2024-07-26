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Samsun'da Trafik Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazada 13 yaşındaki Zeynep Aksökek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 21:20
Samsun'da Trafik Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'da Üzücü Trafik Kazası

Samsun'un Havza ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Detaylar

Mevlüde Aksökek'in kullandığı 55 ZR 403 plakalı otomobil, Ortaklar mevkisinde yolun sağındaki araziye girdi. Sürücünün savrularak yol dışına çıkan aracın camından fırlayan 13 yaşındaki kızı Zeynep Aksökek, trajik bir şekilde kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sağ Kurtulanlar

Kaza sonrası sürücü Mevlüde Aksökek ile oğlu Yunus Emre Aksökek, şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay, bölgedeki acele sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hızla kontrol altına alındı.

Zeynep'in Eğitim Hayatı

Hayatını kaybeden Zeynep Aksökek'in Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Eğitim hayatının daha başında iken böyle bir talihsizlikle karşılaşması, ailesi ve çevresi için büyük bir kayıp oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenlerine dair detaylar araştırılıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk hayatını...

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk hayatını...

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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