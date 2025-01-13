Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1 Çocuk

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:08
Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, 1 Çocuk

Samsun'da Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Özlem U. (32) yönetimindeki 55 GM 832 plakalı hafif ticari aracın, Samsun-Ordu kara yolu Yaş Sebze Meyve ve Toptancı Hali mevkisinde karşı şeride geçmesiyle başladı. Bu sırada, Muhammet Sait Ş. (32) idaresindeki 34 EHD 808 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın ardından hafif ticari araç, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Özlem U. ile araçtaki Kader Deniz Ö. (27) ve Göktuğ Muhammed Ö. (4) kaza alanında sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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