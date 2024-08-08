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Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:56
Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da Feci Trafik Kazası

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine hızlıca ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralıların yardımına koştu.

Kaza Detayları

Elde edilen bilgilere göre, Mustafa Yağlıkara'nın yönetimindeki 57 ABV 229 plakalı otomobil, Yakakent Liman Kavşağı'nda, Bilal Kıdıl'ın kullandığı 55 TL 698 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçta bulunan Yasin Yağlıkara, İsmail Ergin ile Fikriye Kıdıl yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Alaçam Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Bilal Kıdıl daha sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne ve ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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