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Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:18
Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da Üç Araçla Yaşanan Kazada Beş Kişi Yaralandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı'ndaki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

S.Ö.'nün kullandığı 55 LZ 217 plakalı otomobil, sola dönmeye çalışan M.S. yönetimindeki 55 AHN 839 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil, H.A. tarafından kullanılan 55 EZ 397 plakalı başka bir araca çarparak durabildi.

Kaza sonrası ihbar edilen olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücülerle birlikte araçta bulunan N.G. ve E.A. da sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Yaralılar, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazanın nedenleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

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