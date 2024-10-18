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Samsun'da Trafik Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda araçlar hasar gördü.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:38
Samsun'da Trafik Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Samsun'da 3 Araçlı Trafik Kazası

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada, plakaları ve sürücüleri bilinmeyen bir otomobil ile bir hafif ticari araç, Derecik Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazanın Detayları

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, karşı yönden gelen başka bir araca da çarparak ciddi bir kazaya sebebiyet verdi.

Kazada, tüm araçlarda hasar meydana gelirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz bir şekilde giren araçların çarpıştığı anlar açıkça yer aldı.

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