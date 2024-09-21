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Samsun'da Trafik Kazası: Üç Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:21
Samsun'da Trafik Kazası: Üç Yaralı

Samsun'da Kaza Detayları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucunda üç kişi yaralandı.

Kaza Anı

Ümit G. (51) tarafından yönetilen 55 SV 242 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yoluna çıktığı sırada, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Harun K. (52) kontrolündeki 55 VA 273 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Harun K. ile yanındaki Hikmet K. ve Melek K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavi süreçleri devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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