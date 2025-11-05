Samsun'da Trafik Levhaları Sadeleşiyor: Hız ve İşaret Düzeni Yeniden Düzenleniyor

Vali Orhan Tavlı başkanlığında Samsun’da hız levhaları, yaya geçitleri ve meskûn mahal işaretlerinin sadeleştirilmesi gündemiyle toplantı yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 20:35
Samsun'da Trafik Levhaları Sadeleşiyor: Hız ve İşaret Düzeni Yeniden Düzenleniyor

Samsun'da Trafik Levhaları Sadeleşiyor

Samsun'da karayollarındaki trafik levhalarının sadeleştirilmesi çalışmaları, trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin yön bulma sürecini kolaylaştırmak amacıyla devam ediyor. Çalışmaların son durumu, Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Toplantının çerçevesi

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan Karayolları Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında oluşturulan komisyon ve çalışma gruplarının yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi. İl Yazı İşleri Müdürü Muhammet Meclis yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Görüşülen başlıca konular

Toplantıda, hız levhalarının kaldırılması, yaya geçitlerinin düzenlenmesi ve meskûn mahal levhalarının yer değiştirilmesi veya kaldırılması gibi uygulamaya yönelik konular istişare edildi. Amaç, yol kullanıcıları için daha anlaşılır ve güvenli bir işaretleme sistemi oluşturmak olarak belirtildi.

Katılımcılar

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı V./İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birim amirleri katıldı.

Komisyon ve alt çalışma gruplarının önerileri doğrultusunda yürütülen sadeleştirme çalışmaları, trafik güvenliğinin artırılması hedefiyle planlandığı şekilde sürdürülüyor.

KARAYOLLARINDA HIZ SINIRLAMA UYGULAMALARINDA YEKNESAKLIK İÇİN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

KARAYOLLARINDA HIZ SINIRLAMA UYGULAMALARINDA YEKNESAKLIK İÇİN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ MUHAMMET MECLİS

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da Seren Albay, Sokak Hayvanlarına Evinde Şefkatle Bakıyor
2
Samsun'da FETÖ Operasyonunda 1 Kişiye Ev Hapsi, 4 Kişi Adli Kontrolle Serbest
3
Osmangazi Belediyesi 2026 Bütçesi 9 milyar 525 milyon lira ile Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
4
Tayland'da Loy Krathong (5 Kasım): Yüzen Fenerler ve Çevre Duyarlılığı
5
Kırşehir'de "Kunduz Süper Ay" Cacabey ve Kapucu Camii'ni Aydınlattı
6
Çankırı'da kayıp Osman Soydaş için arama başlatıldı
7
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi