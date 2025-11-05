Samsun'da Trafik Levhaları Sadeleşiyor: Hız ve İşaret Düzeni Yeniden Düzenleniyor

Samsun'da Trafik Levhaları Sadeleşiyor

Samsun'da karayollarındaki trafik levhalarının sadeleştirilmesi çalışmaları, trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin yön bulma sürecini kolaylaştırmak amacıyla devam ediyor. Çalışmaların son durumu, Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Toplantının çerçevesi

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan Karayolları Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında oluşturulan komisyon ve çalışma gruplarının yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi. İl Yazı İşleri Müdürü Muhammet Meclis yürütülen çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Görüşülen başlıca konular

Toplantıda, hız levhalarının kaldırılması, yaya geçitlerinin düzenlenmesi ve meskûn mahal levhalarının yer değiştirilmesi veya kaldırılması gibi uygulamaya yönelik konular istişare edildi. Amaç, yol kullanıcıları için daha anlaşılır ve güvenli bir işaretleme sistemi oluşturmak olarak belirtildi.

Katılımcılar

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı V./İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birim amirleri katıldı.

Komisyon ve alt çalışma gruplarının önerileri doğrultusunda yürütülen sadeleştirme çalışmaları, trafik güvenliğinin artırılması hedefiyle planlandığı şekilde sürdürülüyor.

