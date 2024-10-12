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Samsun'da Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:32
Samsun'da Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Samsun'da Traktör Kazası

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen kazada, bir traktör şarampole düşerek sürücüsünün ağır yaralanmasına sebep oldu.

Kaza Detayları

Olay, Kayalı Mahallesi'nde gerçekleşti. 26 yaşındaki sürücü Hasan D., 55 TF 390 plakalı traktörüyle tarla yolunda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole düşerek savruldu.

Acil Yardım ve Hastane Süreci

Kaza sonrası bölgede bulunan köylüler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hasan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası sürücünün durumu kritik.

<div>Samsun'un Yakakent ilçesinde şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır...

Samsun'un Yakakent ilçesinde şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

<div>Samsun'un Yakakent ilçesinde şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır...

Samsun'un Yakakent ilçesinde şarampole düşen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

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