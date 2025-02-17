Samsun'da Traktör Kazasında Can Kaybı 2'ye Çıktı

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Ağır yaralanan sürücü Turan T. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:04
Samsun'da Traktör Kazasında Can Kaybı 2'ye Çıktı

Samsun'un Yakakent İlçesinde Feci Traktör Kazası

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında can kaybı artıyor. Büyükkırık Mahallesi'nde yaşanan kazada, 60 yaşındaki traktör sürücüsü Turan T. yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

İlk olarak kazada Mehmet Ç. (39) hayatını kaybetmişti. Turan T. ve diğer yolcular Abdullah S., Fahri E., ve Metin Ç. yaralanarak Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Turan T. durumunun ağırlaşması üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turan T.'nin, evli ve 10 çocuk babası olduğunu öğrenildi. Büyükkırık Mahallesi'nde, Başalan mevkisinde traktörün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu bu üzücü olay meydana geldi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı....

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı....

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 17 Aktif Doktor Gözaltına Alındı
2
Samsun'da Traktör Kazasında Can Kaybı 2'ye Çıktı
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Kabri'ni Ziyaret Etti
4
Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
5
Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Netanyahu'dan Smotrich'e Ateşkes İkinci Aşaması Onayı Sözü
7
Amerikalı ve Rus Yetkililer Suudi Arabistan'da Toplanıyor

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor