Samsun'da Traktör Kazasında Can Kaybı 2'ye Çıktı

Samsun'un Yakakent İlçesinde Feci Traktör Kazası

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen traktör kazasında can kaybı artıyor. Büyükkırık Mahallesi'nde yaşanan kazada, 60 yaşındaki traktör sürücüsü Turan T. yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

İlk olarak kazada Mehmet Ç. (39) hayatını kaybetmişti. Turan T. ve diğer yolcular Abdullah S., Fahri E., ve Metin Ç. yaralanarak Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Turan T. durumunun ağırlaşması üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turan T.'nin, evli ve 10 çocuk babası olduğunu öğrenildi. Büyükkırık Mahallesi'nde, Başalan mevkisinde traktörün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu bu üzücü olay meydana geldi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.