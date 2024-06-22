Samsun'da traktörden savrulan 13.600 TL'yi toplayan kişi paranın sahibine koştu...

Samsun'un Havza ilçesinde, esnaf Hüseyin Satılmış, dün akşam saatlerinde traktör yolculuğu sırasında önündeki araçtan savrulan paraları fark etti. Aslançayırı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda Satılmış, yol ve araziye saçılan 13.600 TL'yi topladı. Olayın ardından çevredeki mahalle muhtarlarına haber veren Satılmış, paranın sahibi Zülkarneyn Özgen ile iletişime geçti. Özgen, kaybettiği parayı fark edemeden döndüğü için üzgün olduğunu ancak Hüseyin Satılmış sayesinde paraya kavuştuğunu belirtti.

ÖZGEN İLE BULUŞAN SATILMIŞ BULDUĞU PARAYI TESLİM ETTİ

Zülkarneyn Özgen, yaşanan olayı şöyle aktardı: "Canlı hayvan pazarından dönerken üzerimde 20 bin TL bulunuyordu. Traktör yolculuğu sırasında cebimden 15 bin TL düşmüş, bunun farkına varamamışım. Kardeşim arayıp haber verince çok sevindim. Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum."

Hüseyin Satılmış ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Öğle saatlerinde evime giderken traktörden para saçıldığını fark ettim. İlk başta kağıt sandım, ancak paralar olduğunu görünce durdum. Paraları toplamak için çevredeki insanlar da yardım etti. Paranın sahibini bulabilmek için mahalle muhtarlarıyla iletişime geçtim ve sonunda Zülkarneyn Bey'e ulaştık."