Samsun'da Traktöre Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil, bir traktöre çarparak feci bir kazaya neden oldu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Olay, Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 DMN 94 plakalı otomobil, İbrahim Demir'in kullandığı 55 ADZ 818 plakalı traktöre çarptı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazanın ardından hemen ihbarda bulunuldu. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Otomobilde bulunan Nail, Özgür, Saim ve Cengiz Bozdemir yaralanırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.