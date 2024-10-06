Samsun'da Tramvay ve Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'da Tramvay ile Ambulans Çarpıştı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşen kazada, tramvay ve ambulans çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerine göre, SAMULAŞ şirketine ait tramvay, Sinan Etli yönetimindeki araçla, Gar durağı yakınlarındaki hemzemin geçitte çarpıştı. Ambulans ise İbrahim Ceylan tarafından kullanılmaktaydı.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Yaralıların isimleri şöyle:

Şeyma Çiftçi

Erdi Kazaer

Mehmet Eşici (tramdaki yolcu)

Ambulans sürücüsü: İbrahim Ceylan

Tüm yaralılar, acil müdahalelerinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.