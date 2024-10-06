DOLAR
34,26 -0,06%
EURO
37,62 -0,03%
ALTIN
2.915,91 0,13%
BITCOIN
2.176.244,88 -1,5%

Samsun'da Tramvay ve Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayla ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:23
Samsun'da Tramvay ve Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'da Tramvay ile Ambulans Çarpıştı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşen kazada, tramvay ve ambulans çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerine göre, SAMULAŞ şirketine ait tramvay, Sinan Etli yönetimindeki araçla, Gar durağı yakınlarındaki hemzemin geçitte çarpıştı. Ambulans ise İbrahim Ceylan tarafından kullanılmaktaydı.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Yaralıların isimleri şöyle:

  • Şeyma Çiftçi
  • Erdi Kazaer
  • Mehmet Eşici (tramdaki yolcu)
  • Ambulans sürücüsü: İbrahim Ceylan

Tüm yaralılar, acil müdahalelerinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Askerlerinin Baskını Sonucu Filistinli Ziyad Ebu Helil Hayatını Kaybetti
2
İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Asker Kaybı Yaşadı
3
Üsküdar'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
4
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 30 Eylül 2024: Su Seviyesi Düşüyor
5
İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanında Yaralılar Var
6
Karaçi'de Havalimanı Yakınında Patlama: 3 Yabancı Hayatını Kaybetti
7
Nijerya'da Tekne Faciası: 150 Kayıp

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor