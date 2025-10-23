Samsun'da Tramvayda Meme Kanseri Farkındalık Çalışması

Samsun'da tramvayda İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi ve öğrenciler, kadın yolculara meme kanseri, erken teşhis ve ücretsiz tarama merkezleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 14:39
Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Samsun'da tramvayda kadın yolculara bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte broşür dağıtımı ve tarama merkezleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Hekimi Dr. Merve Altınışık, beraberindeki ekiple tramvaya binerek kadın yolculara broşür dağıttı.

Altınışık etkinlikle ilgili olarak şunları aktardı: Bu amaçla toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İnsanın olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz. Bugün de farkındalık çalışması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi çalışanları ile Samsun Teknokent Koleji öğrencileriyle Cumhuriyet Durağı'ndan tramvaya binip Türkiş Durağı'na kadar yolculara meme kanseri ve tarama merkezlerimizi anlatacağız.

Tarama ve ücretsiz hizmetler

Altınışık taramalar hakkında bilgi vererek ildeki olanakları şöyle özetledi: Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen kanser. İlimizde de tarama yapan 6 merkez var. Burada ücretsiz meme kanseri taramasını 2 yılda bir 40-69 yaş arasındaki kadınlara yapmaktayız. Sadece meme kanseri değil, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV, DNA testiyle rahim ağzı kanseri taraması yapıyoruz. 50-70 yaş arasındaki erkek ve kadınlara kalın bağırsak kanseri taraması yapıyoruz. Bunların tamamı ücretsiz yapılmakta.

Aile sağlığı merkezlerinde ve diğer sağlık birimlerinde de taramaların yapıldığını hatırlatan Altınışık, yaş grubuna uyan tüm kadınları merkezlere davet ederek erken teşhisin önemine işaret etti.

Erken teşhis vurgusu ve geri dönüşler

Altınışık erken teşhisin önemine dikkat çekerek tramvayda vatandaşlara bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Altınışık ifadelerini şöyle sürdürdü: Başarılı bir bilgilendirme çalışması yaptık. Meme kanserinin en sık görülen kanser olduğunu ve erken teşhisle tedavi edileceğini aktardık. Taramaya davet ettik. Çok güzel geri dönüşler aldık.

Yolcular ise kendilerini bilgilendiren sağlık çalışanları ve öğrencilere teşekkür etti.

