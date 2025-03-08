Samsun'da TSK Güçlendirme Vakfı İçin İftar Programı Düzenlendi

Samsun'un Atakum ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı yararına anlam dolu bir iftar programı gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, "Senede Bir Gün Kampanyası" sloganı ile kentteki bir otelde yapıldı.

Programa kadın girişimcilerle birlikte bağışçılar katıldı ve etkinlikten elde edilen gelir, TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışlandı.

Programdan Görüşler

Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, programda yaptığı açıklamada, TSK Güçlendirme Vakfı yararına düzenlenen etkinliği övgüyle değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin gözbebeği olduğunu belirten Yıldız, şunları söyledi: "Çok zor bir coğrafyadayız ve onu desteklemek için Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının büyük çalışmaları var. ASELSAN, ROKETSAN gibi milli teknoloji hamlesi yapan firmalara öncülük eden TSK Güçlendirme Vakfını her daim desteklemeye devam edeceğiz. Burada da bunun önemli bir örneğini, ramazanın manevi atmosferiyle ve kadın girişimcilerin öncülüğünde hem Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak TSK Güçlendirme Vakfına önemli ve yararlı bir farkındalık kazandırıldı."

Vakfın Temsilcisi Açıklamada Bulundu

TSK Güçlendirme Vakfı Kurumsal İletişim Kıdemli Uzmanı Yağmur Demirel ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ve vakfın her zaman milletin desteğini yanında hissettiğini vurguladı.