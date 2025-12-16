Samsun'da üç araçlı kaza: 6 yaralı

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu kara yolunun 62. kilometresinde, Söğütlü mevkiinde meydana geldi.

Kazanın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Ömer Keleş idaresindeki 55 T 3809 plakalı hafif ticari araç tali yoldan ana yola çıktığı sırada, Terme istikametinden Çarşamba yönüne seyir halinde olan Bilgehan Kavak yönetimindeki 34 PT 2826 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen Sevda Ertuğral idaresindeki 06 BV 913 plakalı otomobile çarptı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada sürücüler Sevda Ertuğral ve Bilgehan Kavak ile yolcular Emine Erkek, Cemali Kavak, Yasin Karakaya ve Muhammet Turan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

