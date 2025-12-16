DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,33 -0,27%
ALTIN
5.927,43 -0,34%
BITCOIN
3.727.378,09 -1,65%

Samsun'da Üç Araçlı Kaza: 6 Yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:17
Samsun'da Üç Araçlı Kaza: 6 Yaralı

Samsun'da üç araçlı kaza: 6 yaralı

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu kara yolunun 62. kilometresinde, Söğütlü mevkiinde meydana geldi.

Kazanın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Ömer Keleş idaresindeki 55 T 3809 plakalı hafif ticari araç tali yoldan ana yola çıktığı sırada, Terme istikametinden Çarşamba yönüne seyir halinde olan Bilgehan Kavak yönetimindeki 34 PT 2826 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen Sevda Ertuğral idaresindeki 06 BV 913 plakalı otomobile çarptı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada sürücüler Sevda Ertuğral ve Bilgehan Kavak ile yolcular Emine Erkek, Cemali Kavak, Yasin Karakaya ve Muhammet Turan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

SAMSUN’DA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI .

SAMSUN’DA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI .

SAMSUN’DA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI .

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pervari'de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
2
Malatya'da velilerden 'akran zorbalığı' haberlerine tepki
3
Konya Hüyük'te İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
4
Akçakale'de Jandarmadan Operasyon: 3 bin 900 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
5
Konya’da Dükkan Sahibine Bıçaklı Saldırı: Kiracı ve Arkadaşı Adliyeye Sevk Edildi
6
İYİ Parti'li Çirkin'den Bakan Murat Kurum'a Hatay Teşekkürü
7
Muş’ta 1 milyon 820 bin TL’lik sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi