Samsun'da Üç Araçlı Kazada Dört Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Onur Mert B. (20) yönetimindeki 55 BB 252 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde, Taner H'nin (20) kullandığı 55 ARL 763 plakalı cip ve Meksut K. (66) tarafından sürülen 55 JR 585 plakalı otomobile çarptıktan sonra bir beton elektrik direğine çarptı.

Olayın ardından, durumun acil olduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Onur Mert B. ile birlikte yanındaki Burak B. (17), Hasan Efe B. (17) ve Mehmet Emin Ö. (15) ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Samsun-Sinop kara yolunun Samsun yönü bir süreliğine trafiğe kapandı. Ancak, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım hızlı bir şekilde normale döndü.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 aracın karşı kazada 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 aracın karşı kazada 4 kişi hastaneye kaldırıldı.