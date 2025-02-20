Samsun'da UMKE, 3 Aylık Bebeği Kar Engeline Rağmen Hastaneye Ulaştırdı

Samsun'un Yakakent ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık Esem Ela Turgut, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:03
Samsun'da UMKE, 3 Aylık Bebeği Kar Engeline Rağmen Hastaneye Ulaştırdı

Samsun'da Kar Engeline Rağmen Acil Yardım

Samsun'un Yakakent ilçesinde, 3 aylık Esem Ela Turgut rahatsızlandığı için UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Büyükkırık Mahallesi'nde yaşayan Esem Ela bebeğin ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezine başvurarak yardım talep etti.

Kar Yağışı Ulaşımı Zorlaştırdı

Büyükkırık Mahallesi'nin ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan yol, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu durum, ambulansın bölgeye ulaşımını engelledi. Ancak UMKE ekipleri, arazi sürüş özelliklerine sahip araçlar ve Yakakent Belediyesi iş makineleri ile hızlı bir şekilde harekete geçti.

Ekipler, iş makinesi ile ulaşıma açılan yolda Esem Ela bebeğin evine ulaştı ve durumu takip ederek, bebeği güvenli bir şekilde hastaneye götürdü.

Bu olay, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

<div>Samsun'un Yakakent ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık Esem Ela Turgut, UMKE ekipleri tarafından...

Samsun'un Yakakent ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık Esem Ela Turgut, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kar yağışından dolayı ambulansla ulaşımda güçlük yaşanması üzerine bölgeye arazi sürüş özelliklerine sahip araçla UMKE personeli ve Yakakent Belediyesi iş makinesi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iş makinası yardımı ile 3 aylık bebeğin evine ulaştı.

<div>Samsun'un Yakakent ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık Esem Ela Turgut, UMKE ekipleri tarafından...

Samsun'un Yakakent ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık Esem Ela Turgut, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kar yağışından dolayı ambulansla ulaşımda güçlük yaşanması üzerine bölgeye arazi sürüş özelliklerine sahip araçla UMKE personeli ve Yakakent Belediyesi iş makinesi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iş makinası yardımı ile 3 aylık bebeğin evine ulaştı.

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