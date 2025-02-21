Samsun’da UMKE, Rahatsızlanan İki Kişiyi Hastaneye Ulaştırdı

Samsun'un Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde rahatsızlanan iki kişi, UMKE ekipleri tarafından hastaneye taşındı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 13:01
Samsun’da UMKE, Rahatsızlanan İki Kişiyi Hastaneye Ulaştırdı

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Samsun’un Yakakent ve Vezirköprü ilçelerinde rahatsızlanan iki kişi, UMKE ekipleri sayesinde hastaneye ulaştırıldı. İlk olay, Vezirköprü ilçe merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Devalan Mahallesi'nde meydana geldi.

55 Yaşındaki Adamın Acil Yardım İhtiyacı

Yoğun kar yağışı sonucu yolların kapanması nedeniyle, 55 yaşındaki M.A. evinde rahatsızlandı. Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Kar kalınlığı 1 metreye ulaşan bölgede ambulansın ulaşımı mümkün olmayınca, UMKE ekipleri devreye girdi.

UMKE Ekiplerinin Destanı

Arazi sürüş özelliklerine sahip araçlarla olay yerine ulaşan UMKE personeli, eve girdiği M.A.'ya ilk tedavisini uyguladıktan sonra hastaneye transfer etti.

Küçük Asyanur'un Kurtuluşu

UMKE ekipleri ayrıca, Yakakent ilçesine bağlı Kuzuören Mahallesi'nde de evinde rahatsızlanan 1,5 yaşındaki Asyanur için harekete geçti. Küçük bebeğin acil tedavi gereksinimi, UMKE’nin hızlı müdahalesiyle karşılandı.

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