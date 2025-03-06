Samsun'da Usulsüz Çakar Lamba Kullanımına 276 Bin Lira Ceza!

Bafra'da izinsiz çakar lamba kullanan sürücü ve araç sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:48
Samsun'da Usulsüz Çakar Lamba Kullanımına 276 Bin Lira Ceza!

Samsun'da Usulsüz Çakar Lamba Kullanımına Cezalar Kesildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, yasa dışı çakar lambası takılı bir otomobil kullanıldığı tespit edildi. İlgili emniyet birimleri, bu durumla ilgili olarak 276 bin 344 lira tutarında ceza uyguladı.

Trafik Denetleme Ekipleri Harekete Geçti

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 55 APS 179 plakalı araçta izinsiz çakar lambası kullanıldığı yönünde gelen ihbar sonrasında harekete geçti. Polis ekipleri, Samsun-Sinop kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda aracı durdurdu.

Ceza Detayları

Yapılan kontrolde, otomobilde izinsiz bir çakar lambası bulunduğu tespit edildi. 21 yaşındaki sürücü Bayram T.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefetten 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, araç sahibine de aynı miktarda ceza kesildi.

Bu süreçte, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine karar verilirken, sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, yasa dışı çakar lambası takılı bir otomobili kullanan sürücü ile araç...

Samsun'un Bafra ilçesinde, yasa dışı çakar lambası takılı bir otomobili kullanan sürücü ile araç sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.

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